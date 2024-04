Vicini davvero - recensione no spoiler della commedia romantica Netflix

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 21 aprile 2024) Valentina è una giovane pianista prossima a partecipare a un’importante audizione, che potrebbe decidere per sempre la sua futura carriera. La ragazza è reduce dalla recente rottura con un direttore d’orchestra, che le ha fatto da pigmalione negli anni passati e che ancora stravede per lei, sperando in un suo repentino cambio di idea e in un potenziale ritorno di fiamma. Valentina si è quindi trasferita da sola in un nuovo appartamento, ignara che questo abbia una parete sottilissima che permette di sentire qualsiasi cosa avvenga nella casa a fianco, ivi direttamente collegata. Ha così modo di conoscere la voce del suo vicino, David, un programmatore che da tre anni vive recluso lavorando al suo nuovo progetto. Inizialmente i reciproci rumori creano una situazione tesa tra i due, con qualsiasi suono che arriva amplificato nella dimora adiacente, ma con il passare dei giorni si sviluppa ...