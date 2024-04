Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024)DEL 21 APRILEORE 17.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZESEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE. ALTRO INCIDENTE SULLAFIUMICINO, IN COMPLANARE, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSO. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA E IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SEMPRE PER TRAFFICO ABBIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. TRAFFICATA LA PONTINA, SI PROCEDE A RILENTO DA ...