Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2024 ore 15 | 30

(Di domenica 21 aprile 2024)DEL 21 APRILEORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI LO STOP DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE, CHE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA NON POTRANNO CIRCOLARE SULLE AUTOSTRADE. TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀNAPOLI CIRCONE RALLENTATA, IN DIREZIONE NAPOLI, PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASERTA. I TRENI POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE TRA ANAGNI E CASSINO E REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 60 MINUTI. RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA ...