Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024)DEL 21 APRILEORE 13.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RIMOSSI ANCHE GLI INCIDENTI CHE CAUSAVANO RALLENTAMENTI RISPETTIVAMENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO NEI PRESSI DELL’ARDEATINA E SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBI I CASI IL TRAFFICO SI PRESENTE ATTUALEMNTE REGOLARE PER GLI EVENTI, OGGI 21 PER CELEBRARE IL NATALE DI, SARANNO NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO NELLA CAPITALE PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE VISITARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT INFINE, RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GIUNTI ISTITUITA LA CHIUSURA ALLA CIRCONE VEICOLARE ...