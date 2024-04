Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024)DEL 21 APRILEORE 08.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER GLI EVENTI, OGGI 21 PER CELEBRARE IL NATALE DI, SARANNO NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGERANNO NELLA CAPITALE PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE VISITARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT SEMPRE PER GLI EVENTI, SI SVOLGERA OGGI LA 25 EDIZIONE DELLAAPPIA RUN, GARA PODISTICA CON PARTENZA DAL VIALE DELLE TERME DI CARACALLA CON ARRIVO ALLO STADIO NANDO MARTINELLI, PER CONSENTIRNE LO SVOLGIMENTO SARANNO ISTITUITE VARIE MODIFICHE ALLA CIRCONE SULLE STRADE DEL PERCOSO INFINE, RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI GIUNTI ISTITUITA ...