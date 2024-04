Via ai lavori Ma proteste sul caro-mensa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Via libera dalla giunta comunale ai progetti esecutivi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili comunali degli asili nido, scuole dell’infanzia, scuole elementari e medie per un totale di 600mila euro. Interventi evidenziati nei mesi scorsi dai sopralluoghi effettuati dai tecnici di Agesp, le verifiche da parte dei tecnici hanno messo in evidenza la necessità di interventi di manutenzione straordinaria in una ventina di scuole. In questi giorni però a tenere banco è la protesta dei genitori delle scuole elementari per il rindel servizio, con il costo del pasto che dal prossimo anno scolastico passerà da 5,80 euro al giorno a 6,30. Protesta avviata alla primaria in via Comerio nel rione Sant’Anna che si è estesa alla elementare Rossi di Borsano. Allo “sciopero della” come è ...