Vi spiego il vero motivo per cui il Governo non vuole le Città 30

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 21 aprile 2024) Nel Paese del record di morti per incidenti stradali in, ilMeloni, per bocca del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ha identificato una nuova "linea del Piave" per respingere i nemici delle nostre "tradizioni". Dopo lo spettro della farina di grilli e della carne sintetica...