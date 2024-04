Vi spiego il vero motivo per cui il Governo non vuole le "Città 30"

(Di domenica 21 aprile 2024) Nel Paese del record di morti per incidenti stradali in, ilMeloni, per bocca del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ha identificato una nuova "linea del Piave" per respingere i nemici delle nostre "tradizioni". Dopo lo spettro della farina di grilli e della carne sintetica...

Finale scudetto: Monza pareggia la serie, Loeppky spiega la chiave del successo - La Mint vero Volley ha pareggiato in casa, alla Opiquad Arena, la serie che vale lo scudetto 2023/24 della pallavolo maschile: in gara-2 di finale i brianzoli hanno infatti sconfitto al tie-break la ...sportal

Verissimo, Federica Pellegrini e Matteo Giunta raccontano le emozioni di essere genitori: “Il momento più bello è quando…” - Oggi sono stati ospiti a Verissimo Federica Pellegrini e Matteo Giunta, per parlare della loro piccola Matilde che ha da poco compiuto 3 ...isaechia

Stéphane Lissner: «A 70 anni ho avuto un figlio e già gli spiego la Traviata. Muti Non mi risponde mai» - «Mia madre sostiene che a 14 anni avevo detto: sarò direttore di teatro. Non me lo ricordo, ma so che, diciassettenne, partivo da Parigi per vedere a Milano gli spettacoli di Giorgio Strehler. A 18 ...corriere