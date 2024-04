Vi racconto il monopolio ombra dell’aiuto solidale L’opinione di Pellicciari

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 aprile 2024) L’ aiuto è entrato nel mainstream. Dopo virus, guerra, recessione, è il termine più ricorrente di anni segnati da pandemia, conflitti, crisi di vario tipo su scala globale. Uscito dalla tradizionale sfera privata dei rapporti inter-personali, ha avuto una trasposizione nella sfera pubblica; evocato nei contesti più disparati, governativi e non, nazionali ed internazionali. Dal Covid-19 ai conflitti in Ucraina e a Gaza, l’aiuto ha subito una profonda trasformazione, ad oggi ancora in corso. Ha aumentato la sua valenza politica, ha perso il carattere neutralista che gli aveva garantito un’aura di sacralità a-critica ed è diventato apertamente interventista; strumento di azione e canale di relazione finalizzato al raggiungimento di interessi, sia politico-istituzionali che economico-commerciali. Ora che si è placato il clamore suscitato dal pandoro-gate, è interessante rileggerlo ...