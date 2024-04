Verstappen vince - Stroll costringe Ricciardo al ritiro

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 21 aprile 2024)ha urtato il posteriore della RB dipoco prima della ripartenza della Safety Car a metà gara, sollevando il posteriore della RB dell’australiano. Fino a quel momento, la sua prestazione era stata forte, anche se strategicamente compromessa dalla Safety Car per Valtteri Bottas, la cui Sauber si è fermata per un guasto al motore.ha dominato la gara, Lando Norris ha ottenuto un ottimo secondo posto per la McLaren e Sergio Perez ha completato il podio. Oscar Piastri è stato coinvolto nello scontro, riportando danni mentreveniva spinto contro la sua McLaren, danneggiando il diffusore mentre rientrava ottavo.è passato davanti al suo compagno di squadra nella curva iniziale, ma una linea più ...