Verstappen trionfa per la prima volta nel Gp della Cina - Norris 2° e Perez 3° tengono le Ferrari giù dal podio

(Di domenica 21 aprile 2024) Maxvince il Gran Premioe completa un super weekend sul circuito di Shanghai. Dopo aver vinto la Sprint Race e conquistato la 37esima pole position in carriera, la 100esimastoria Red Bull, domina la corsa, centrando la 58esima vittoria in carriera, non perdendo mai...

F1 diretta, Gp Cina: Ferrari fuori dal podio. Tutte le reazioni e le dichiarazioni di Leclerc e Sainz LIVE - Le Rosse fuori dal podio nella gara andata in scena a Shanghai: le parole dei piloti di Maranello e degli altri protagonisti ...corrieredellosport

F1 GP Cina, Gara: Verstappen non ha rivali, la Ferrari torna a faticare - La F1 disputa il quinto appuntamento stagionale in Cina, con Max Verstappen che trionfa. Norris batte Perez per il podio. Quella che viviamo oggi è La F1 disputa il quinto appuntamento stagionale in C ...motomondiale

Verstappen domina anche in Cina, ma Norris nega la doppietta a Red Bull: Ferrari fuori dal podio - Verstappen vince anche il GP della Cina della Formula 1 2024: quarto successo stagionale per l'olandese della Red Bull che precede Norris e Perez al termine ...fanpage