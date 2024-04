Verstappen trionfa in Cina - quarta vittoria su 5 gare

(Di domenica 21 aprile 2024) Maxsi conferma anche inmettendo a segno lasu cinquedisputate in questo Mondiale di Formula 1 2024 dopo averto nella Sprint e aver conquistato la quinta pole stagionale. L'olandese della Red Bull sulla pista di Shanghai dimostra la sua superiorità nonostante una gara caratterizzata da due interruzioni con Safety Car (per il ritiro della Sauber di Bottas prima e per l'incidente che ha messo fuori causa la Racing Bulls di Tsunoda dopo).Interruzioni che hanno favorito la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc che grazie alla singola sosta sono rientrati nella lotta per il podio complicando la vita a Sergio Perez che alla bandiera a scacchi che si è dovuto accontentare del terzo posto alle spalle di un coriaceo Norris e ...

F1 | GP Cina 2024, le infografiche post gara Pirelli. Verstappen domina anche a Shanghai