Verstappen imprendibile! Primo trionfo in Cina - Ferrari ai piedi del podio

(Di domenica 21 aprile 2024) Vince sempre lui! Maxdomina anche il GP delladi F1, ottenendo il quarto successo in cinque gare in questa stagione. L’olandese della Red Bull, leader della classifica piloti e campione del mondo in carica, ha preceduto sul traguardo Lando Norris e Sergio Perez. Aidelle, con Leclerc quarto e Sainz quinto. A punti sono andati anche il britannico George Russell, sesto con la Mercedes davanti a Fernando Alonso (Aston Martin), settimo e autore del giro veloce, all’australiano Oscar Piastri (McLaren), ottavo. Nona posizione finale per Lewis Hamilton, che era partito dalla 18/a piazzola della griglia e decima per il tedesco Nico Hulkenberg con la Haas motorizzata). La classifica piloti100 Perez 88 Leclerc 76 Sainz ...