Verso Napoli-Roma - infortunio muscolare per un top | salta il big match?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 21 aprile 2024) Stop di tipoprima di-Bologna: i giallorossi perdono un top player. In dubbio anche la sfida contro il? Le ultime. Dopo la disfatta di Empoli è tempo per ildi preparare quello che, arrivati a questo punto, è forse ilpiù atteso della stagione. Domenica 28 aprile alle ore 18, andrà in scena allo Stadio Diego Armando Maradona iltra. Per ilè forse l’ultima spiaggia per sperare ancora nella Champions, ma anche una vittoria potrebbe non bastare. Ladal canto suo è in un momento di forma incredibile. Da quando De Rossi ha sostituito Mourinho sulla panchina giallorossa le cose sono profondamente cambiate. Tant’è che l’ex capitano ha ottenuto il rinnovo ...