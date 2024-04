Verso la scomparsa dei popoli europei | quanto tempo abbiamo per evitarla?

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 21 aprile 2024) Passaggio al Bosco ha recentemente pubblicato il saggio di Augusto Priore “Ladei. Denatalità, immigrazione, declino”. Il libro, come indica il sottotitolo, affronta il declino demografico dell’Europa sostanzialmente partendo da due fattori, quello strutturale-economico e quello culturale, con un’unica conseguenza: accelerare – in senso ampio – il declino. Dal punto di vista strutturale-economico, denatalità e immigrazione sono due fenomeni strettamente legati, in particolare, per il fatto che il secondo è una diretta conseguenza del primo, inl’immigrazione viene favorita, non solo per assumere lavoratori a basso costo, ma anche per svecchiare la popolazione. Parallelamente, l’immigrazione ha delle conseguenze sul piano sociale e culturale, producendo cambiamenti politici di portata ...