Venezia-Treviso oggi in tv | programma - orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 28^ giornata dellaA1di. Derby veneto che a tre turni dal termine risulta molto importante ai fini della classifica delle due squadre. In particolare, sono gli uomini di coach Vitucci ad essere chiamati maggiormente al risultato, visto che, complici anche le sconfitte negli ultimi due turni, il margine sul penultimo posto è di soli due punti. Deve tornare alla vittoria anche, anch’essa reduce da due sconfitte di fila che l’hanno confermata al quarto posto in solitaria, a due vittorie di distanza sia dal terzo che dal quinto posto. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 21 aprile sul parquet ...