Venezia - da giovedì si paga il contributo d' accesso L' assessore Zuin | Se non si facesse nulla sarebbe il caos

(Di domenica 21 aprile 2024)- Meno quattro. Daper visitaredurante i ponti festivi o nei fine settimana, se non si pernotta in città bisognerà registrarsi e se non si è...

Da Venezia alle Canarie (in protesta): turismo di massa uccide luoghi e bellezze: A Venezia da tempo sono al lavoro per proteggere la città. Sì al turismo, ma con logica e paletti. ... ad esempio il giorno di San Marco, patrono dell'ex Serenissima , per la prima volta, giovedì 25 ...

il paradosso di venezia: per salvare una città che vive di turismo si tassano i turisti " per la...: ... patrono dell'ex Serenissima, omaggia 'Grand Hotel Venezia' con un debutto mondiale. Per la prima volta, giovedì 25 aprile e in altre ...