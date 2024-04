Veleno nel cibo del marito | la moglie a processo Chiesta una nuova perizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Rimini, 22 aprile 2024 – Dalla rial giudizio, con rito abbreviato e condizionato all’audizione del consulente medico legale (il professor Raffaele Giorgetti di Ancona) incaricato per unaper conto della difesa. E’ questo il destino giudiziario di una donna di 46 anni, difesa dall’avvocato Luca Greco e finita aperché accusata del tentato omicidio di suo, attraverso l’iniezione di dosi di topicida nei pasti quotidiani. La 46enne imputata, di origini moldave, era sotto indal luglio del 2022, anche se tutto era cominciato un anno prima, quando ildella donna, un 54enne albanese, da parecchio tempo trapiantato in città – dove lavorava come professionista – era stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto soccorso ...