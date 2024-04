Vanunu - il tecnico che rivelò i segreti nucleari di Israele Il mondo avrebbe dovuto ascoltarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Prima di Julian Assange, ilha conosciuto Mordechai. Giornalista il primo – ora agli arresti in Inghilterra in attesa di una estradizione negli Usa che, chissà, magari i giudici inglesi avranno il coraggio di negare –addetto alla centrale nucleare israeliana di Dimona l’altro. Entrambi sono due irriducibili whistleblower che hanno pagato duramente le loro scelte etiche.nel 1986 decise di rivelare alche sì, è vero chepossiede l’arma nucleare, che sotto la centrale sperduta del deserto del Negev dove lui si recava ogni giorno a lavorare si trovava una fabbrica con plutonio sufficiente per produrre 200 armi atomiche. Erano stati i francesi negli anni 50 a confidare admilitari dell’atomo ma ...