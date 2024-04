Usigrai contro la Rai per il caso Scurati | Il controllo sul servizio pubblico dei dirigenti nominati dal Governo è sempre più asfissiante La replica dell’azienda

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 21 aprile 2024) Viale Mazzini (US Rai)tuona nuovamentela Rai. Dopo le dure parole per l’uscita di Amadeus, l’Unione Sindacale Giornalisti Rai interviene così sulche ha agitato la giornata di ieri: “Illlo dei vertici della Rai sull’informazione delsi fa ogni giorno più. Dopo aver svuotato della loro identità due canali, ora idalintervengono bloccando anche ospiti non graditi, come Antonioa cui era stato affidato un monologo sul 25 aprile, in una rete, Rai3, ormai stravolta nel palinsesto e irriconoscibile per i telespettatori“ si legge nel comunicato, che prosegue: “La stessa azienda che ha ...