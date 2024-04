Usa - sparatoria a una festa a Memphis | 2 morti e 14 feriti

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – E' di duee 14, tre dei quali in modo critico, il bilancio di unadurante una, in Tennessee. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, intorno alle 19.20 di ieri sera ora locale si è verificata una"nel contesto di unadi quartiere organizzata senza

Washington, 11 apr. (Adnkronos) – Tre persone sono rimaste ferite e cinque arrestate, quattro delle quali minorenni, dopo una sparatoria avvenuta ieri pomeriggio in un parco di Philadelphia durante ... (calcioweb.eu)

Vari colpi di pistola sono stati esplosi durante un corteo di celebrazione dell’Eid Al-Fitr, la cerimonia che pone fine al Ramadan , il mese sacro per i musulmani. Attimi di terrore tra le strade di ... (ildifforme)

Due persone sono state uccise e altre 14 sono rimaste ferite ieri sera in una sparatoria durante una festa a Memphis , nello Stato del Tennessee: lo ha reso noto la polizia locale. Secondo le ... (gazzettadelsud)

USA pronti a sanzionare un battaglione israeliano, per Netanyahu «è assurdo» - Per il battaglione Netzah Yehuda dell0IDF si parla di violazioni dei diritti umani in Cisgiordania – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...cdt.ch

