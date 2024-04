Uova giganti - labirinti e oasi | a Milano un Fuorisalone da record

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Unche preannuncia numeri, quello che la città dista portando avanti in occasione della Design Week, con numerose installazioni e iniziative in giro per la città: migliaia di turisti da tutto il mondo hanno animato ulteriormente le vie del centro, e non solo, facendo tappa nelle diverse attrazioni che si prestano, facilmente, agli scatti e alle condivisioni sui social. Tra queste, senza dubbio, l'uovo di drago gigante di Alessi, in zona Montenapoleone, o “La Nascita”, in Stazione Centrale. “Viva” anche la zona Tortona, con l'installazione IKEA “1st”, un vero e proprio labirinto, e l'Zegna, un luogo di pace e tranquillità con alberi, foglie e suoni che riproducono l'experience di una foresta.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev