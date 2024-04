"Un'occasione di crescita per i ragazzi"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Giunge al termine l’iniziativa ‘Teatro in classe’, promossa dal Carlino e sostenuta da Teatro Diego Fabbri, Centro Diego Fabbri e Cia Conad. Gli studenti delle superiori hanno avuto la possibilità di assistere agli spettacoli al teatro Fabbri e al Piccolo, per poi redigere recensioni e commenti che sono stati pubblicati sul Carlino. I lavori migliori riceveranno un regalo dal Carlino e dagli sponsor e saranno premiati in una giornata ad hoc. Ad offrire la possibilità di assistere agli spettacoli in cartellone è Accademia Perduta/Romagna Teatri: "Siamo orgogliosi – le parole di Ruggero Sintoni, co-direttore insieme a Claudio Casadio – di avere collaborato ancora una volta a questa iniziativa. Tanti i titoli proposti: prosa classica e brillante, spettacoli che parlano del nostro tempo, dalla precarietà lavorativa ed esistenziale, all’identità di genere, alla dura e cruda realtà degli ...