Una vendetta - il solito sermone di Saviano e la bordata di Fazio sulle Rai

(Di domenica 21 aprile 2024) Il polverone sollevato dal caso della cancellazione del monologo sull'antifascismo di Antonio Scurati – che sarebbe dovuto apparire il 25 aprile su Rai 3 - ha assunto dimensioni esorbitanti. La sinistra grida alla censura, la Rai nega il bavaglio mentre lo scontro si infiamma sul compenso che lo scrittore avrebbe chiesto e che avrebbe fatto saltare l'intervento a Chesarà. Uno dei volti del servizio pubblico più riconoscibili degli ultimi decenni è stato il conduttore di Che Tempo Che Fa, Fabio, che a suo dire si è visto costretto a traslocare sul canale Nove di Discovery+ in quanto, come anche ribadito nel corso della trasmissione di domenica 21 aprile, ritenuto “incompatibile” con il nuovo corso Rai, da parte degli intellettuali e dei giornali etichettato con l'appellativo “TeleMeloni”. Ospiti della puntata, tra gli altri, anche Roberto, ...

È giunta la Vendetta promessa da Teheran per l'attacco del 1 aprile al consolato iraniano a Damasco, nel quale perirono almeno 16 persone tra cui due comandanti dei Guardiani della Rivoluzione. ... (iltempo)

Il caso beneficenza e pandoro Balocco da un lato, la separazione da Fedez dall'altro, sono i due eventi che hanno segnato la vita di Chiara Ferragni negli ultimi mesi. Se non è dato sapere... (leggo)

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie In “Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith ”, una domanda persistente riguarda la lealtà di R2-D2, il fedele ... (mistermovie)

Gino Cecchettin: “Avevo voglia di vendetta, penso a Giulia e mi passa. Ora lavoro per combattere la violenza di genere” - Lo dice Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la studentessa di 22 anni, uccisa lo scorso novembre in Veneto dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, dialogando con Viola Giannoli nel cortile d'Onore del ...napoli.repubblica

Serena Dandini, i 70 anni della ragazza della tv - "Volevo essere Marianne Faithfull". Era il desiderio di Serena Dandini adolescente, mentre, in un'aula scolastica, sognava di vivere le gesta trasgressive di quella che aveva eletto come sua musa ...ansa

Il Paradiso delle signore 8 spoiler 29/4: Tancredi prepara la vendetta contro sua moglie - Matilde e Vittorio progettano un futuro insieme, ignari che Tancredi non abbia intenzione di restare a guardare ...it.blastingnews