Una stanza per le vittime di violenza

(Di domenica 21 aprile 2024) Il Comune e la Polizia locale contro ladi genere. È appena stata annunciata l’apertura dello sportello “Il Rosso in Ascolto“, situato in un ambiente riservato del Palazzo Municipale. Lo sportello ha come focus la tutela delle donne che hanno subìto abusi e violenze, in un luogo dove possano trovare sostegno, risorse e una mano tesa. "Con l’apertura di questo sportello vogliamo inviare un messaggio chiaro: non c’è spazio per la– spiega il comandante del Corpo Intercomunale del Sebino Orientale Antonio Brigandì– Abbiamo il dovere di offrire alleuna via d’uscita, un rifugio sicuro dove possono iniziare il loro viaggio verso la libertà personale, anche con il forte appoggio dall’Amministrazione comunale. Lo sportello, gestito da agenti della Locale altamente specializzati, s’impegna non solo a raccogliere ...