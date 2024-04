Una messinese nello staff di Federico Fashion Style: il Salone delle Celebrità anche in streaming su Discovery+ - Il docu-reality, condotto dall’hair stylist, è andato in onda su Real Time con due nuovi episodi Frizzante docu-reality, che svela l’altra faccia di personaggi dello star system regalando ironia e div ...gazzettadelsud

L’idrovolante, l’atterraggio in mare e quelle ore in balìa dell’Oceano Indiano: una storia “da film” VIDEO - Il messinese Mirko Maccarrone e la fidanzata sono rimasti su una piattaforma per ore, in attesa dei soccorsi. Poi il ritorno a Dubai... e l'altro disastro ...tempostretto

Tir si ribalta in autostrada nel messinese, morto l'autista: è palermitano - E' accaduto tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Sant'Agata di Militello dell'A20. Per Giuseppe Serio (66 anni), questo il nome della vittima, non c'è stato nulla da fare ...palermotoday