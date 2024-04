Una memoria di popolo per restare uniti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Com’è possibile, 79 anni dopo, trovarci ancora a questo punto? Perché mai non siamo riusciti a fare i conti con il nazifascismo, con la guerra, con la Liberazione? Com’è possibile che ogni 25 aprile, anno dopo anno, puntuali quanto l’influenza a gennaio, ci si trovi a dibattere sulla festa fondante della nostra democrazia e della nostra Repubblica? Stavolta tocca al discorso di Antonio Scurati censurato da Rai Tre, ma la letteratura in merito è lunga, ormai esausta di argomentazioni plausibili, e spesso francamente imbarazzante. Dunque, com’è possibile? Ottant’anni sono sufficienti per essere archiviati come Storia. La Storia diventa tale quando si traduce in un valore, in un’idea morale che va a costituire le fondamenta di uno Stato, un’idea morale pienamente condivisa da une da ciò che lo definisce nazione. Immaginate se in Francia, nei giorni della ...