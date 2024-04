Una Juve tutta da rifare . Ecco Koop-Gudmundsson

(Di domenica 21 aprile 2024) La Signora convertita alla politica dei piccoli passi, perché quelli grandi proprio non riesce più a farli, si riduce a fare calcoli continui per capire quanti punti serviranno ancora per strappare l’agognato pass per la Champions. Proiezioni che nemmeno l’ufficializzazione della quinta italiana nella prossima Grande Coppa rendono così tranquille. Ad Allegri, che nelle ultime dodici ha raccolto altrettanti punti (ritmo appena superiore a chi guadagnerà la salvezza a fine stagione), ne serviranno dieci nei cinque turni rimanenti per avere la certezza matematica del ritorno nella massima competizione europea: parecchi – di fatto, c’è da raddoppiare l’andatura rispetto a quella avuta da inizio febbraio – ma gli scontri diretti e il cammino che non potrà essere sempre vincente per le rivali renderanno il compito un po’ meno arduo. Max ha incassato la fiducia di Giuntoli per la prossima ...

MERCATO - Juventus, spunta una clausola per il rinnovo di Danilo - Danilo potrebbe rimanere alla Juventus anche oltre l'attuale scadenza del suo contratto, prevista per il 30 giugno 2025. Come riporta Tuttosport, infatti, nell'accordo tra i bianconeri e il brasiliano ...napolimagazine

Juventus Next Gen – Fermana: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Juventus Next Gen - Fermana di Domenica 21 aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 37ma giornata di Serie C, Giron ...calciomagazine

TJ - ATALANTA-JuveNTUS PRIMAVERA 0-1, i ragazzi di Montero ritrovano il successo dopo 2 mesi - 90'+5 - Finisce il match!! La Juventus batte l'Atalanta 1-0 e torna ad un successo in campionato che mancava ormai da 2 mesi. I bianconeri si portano così a quota 36 punti ...tuttojuve