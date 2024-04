Una breve riflessione sulle start-up italiane. Il commento di Monti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 aprile 2024) Che l’Italia abbia mostrato difficoltà ad inserirsi all’interno dei Paesi a più alto tasso di-up è stato chiaro fin da subito, e vale a dire fin da quando, poco più di una decina d’anni fa, abbiamo iniziato ad importare da altri Paesi e da altre economie quella serie di lessici e di pratiche di investimento che promettevano un importante rilancio per l’economia, soprattutto in termini di economia innovativa. Promesse che non sempre sono state mantenute e per numerosissime motivazioni. Alcune di tali motivazioni affondano in difficoltà in qualche modo strutturali, come ad esempio la struttura del nostro mercato del credito, la farraginosità del nostro sistema burocratico, gli elevati livelli di imposizione fiscale, la concentrazione della ricchezza in soggetti provenienti da scuole imprenditoriali differenti, un clima competitivo (e quindi capace di attrarre ...