Un secolo di Duse | portò in scena il futuro

(Di domenica 21 aprile 2024) Un mito lungo cent’anni. Un’attrice che sapeva “far arrivare il teatro nell’anima“ attraverso la recitazione scarna, intensa e interiorizzata in un periodo in cui le sue colleghe si aggrappavano alle tende e giocavano sull’eccesso. Una donna indipendente, generosa, colta e spregiudicata, simbolo indiscusso dellamoderna ma anche rappresentate involontaria di un femminismo lontano da venire. Non si truccava, recitava in italiano in qualunque Paese si trovasse e vestiva spesso di viola, il colore che i teatranti da sempre ritengono porti male. Eleonora, la più popolare icona dellanovecentesca, morì esattamente cent’anni fa, il 21 aprile 1924 a Pittsburgh nel corso di una lunga tournée americana. Da tempo non stava bene ed era costretta a saltare le repliche dei suoi spettacoli. Chiese di essere sepolta ad Asolo con la ...