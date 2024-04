Un Mondo a Parte a 5,9 milioni - maggior incasso italiano 2024

(Di domenica 21 aprile 2024) Con 5.878.724 euro e 873.490 spettatori Undi Riccardo Milani è ildeled è il film più visto dal 1 dicembre 2023 ad oggi. Ieri il film con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, in associazione con Medusa Film e distribuito da Medusa Film - ha superato anche la commedia di Alessandro Siani Succede Anche nelle Migliori Famiglie (totale ad oggi di 5.771.789 euro con 810.836 spettatori), diventando ildele secondonella stagione cinematografica 2023-24 dietro C'è Ancora Domani di Paola Cortellesi. Ottenendo anche un altro ...

