Ultimo treno per l'Aeffe. Deve vincere e sperare

(Di domenica 21 aprile 2024) L’che porta ai playoff forse è passato la settimana scorsa a Osimo, enon è riuscita a prenderlo. Nonostante una discreta prestazione, i granata non sono andati oltre una sconfitta al tie break che a quattro giornate dalla fine del campionato lascia ora poche possibilità di rimonta. In ogni caso, la matematica lascia ancora aperto qualche spiraglio. Per questo – e anche per onorare il finale di un campionato comunque positivo – la 4 Torri Volley punta a chiudere nel miglior modo possibile queste quattro giornate. A partire da quella di oggi alle 17,30 al palasport di Ferrara contro l’ostica Nova Volley Loreto, sesta in classifica e capace di mettere ko nettamente Smanio e compagni nel match di andata (3-1 il punteggio finale, al termine di una delle partite più deludenti della stagione della 4 Torri Volley). ...

