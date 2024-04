Udinese - numeri da B-rividi | finali di partita letali e la parte destra della classifica è tabù

(Di domenica 21 aprile 2024) Dopo la sconfitta nel finale rimediata sul campo del Verona nella giornata di ieri, ladell’risulta decisamente complicata. I bianconeri, con i 20 minutigara contro la Roma da recuperare, sono a quota 28 punti, a +1 sul Frosinone (27) che è l’ultima delle squadre in zona retrocessione e +2 sul Sassuolo che ha perso quest’oggi contro il Lecce. Una stagione complicatissima quella degli ormai ex ragazzi di Cioffi, sottolineata da alcunialquanto impietosi., troppi gol subiti nel finale: 18 punti buttati in 10 minuti Il primo dato che ha reso complicata la stagione dell’riguarda idi. Lucca e compagni hanno perso ben 18 punti con gol subiti negli ultimi 10 minuti più recupero: ne avessero ...

