Udinese - esonero Cioffi? Contatti con un ex Inter

(Di domenica 21 aprile 2024) Dopo la sconfitta contro il Verona l’potrebbe esonerare Gabrieleed avrebbe avutocon un ex– Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Twitter, l’avrebbe deciso di esonerare Gabriele. Dopo la sconfitta contro il Verona il club friulano avrebbe scelto di cambiare allenatore. Il tecnico con cui la società bianconera avrebbe avutoè Fabio Cannavaro, ex difensore che ha vestito la maglia dell’dall’estate 2002 all’agosto 2004. Fonte: Twitter Gianluca Di Marzio-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Dopo l’incredibile sconfitta di Verona la panchina del tecnico fiorentino traballa. Il club sta valutando le opzioni. Ecco i nomi in lista - Gabriele Cioffi è a un passo dall’esonero. Da stanotte, dopo l’incredibile sconfitta di Verona, che ha messo l’Udinese in una posizione di classifica difficilissima, la società si è messa in moto alla ...gazzetta

ROMA - De Rossi: "Calendario La Serie A non ci ha tutelato, ma basta ripeterlo" - "Mi dispiace che Casini non abbia ascoltato le nostre richieste legittime e sacrosante. Mi dispiace per Butti che è un uomo di calcio, è stato nell'Inter del Triplete, non ci abbia capito. Sa benissim ...napolimagazine

Udinese orientata all’esonero di Cioffi - La bruciante sconfitta di ieri contro il Verona ha spinto l'Udinese a sollevare Gabriele Cioffi dall'incarico.calciocasteddu