Udinese - Cioffi esonerato | in pole Reja per il sostitut - in coppia con Pinzi

(Di domenica 21 aprile 2024) E’ finita l’avventura di Gabrielesulla panchina dell’. Dopo una notte di valutazione, il club bianconero ha deciso per il ribaltone in panchina e sono in corso i contatti per ilo. La squadra bianconera è reduce dalla sconfitta nello scontro salvezza contro il Verona (1-0) e in generale un rendimento molto negativo in stagione. In 32 partite (in attesa di recuperare i 20 minuti contro la Roma), i bianconeri hanno conquistato appena 28 punti frutto di 4 vittorie, 16 pareggi e 12 sconfitte. Ilo diLeonardo Semplici e Andrea Stramaccioni, dopo i vari contatti, si sono defilati. Fabio Cannavaro vorrebbe il suo staff e il fratello Paolo come vice e la trattativa si è un po’ bloccata. Secondo quanto riferito da Sky Sport nelle ultime ore ha preso quota il nome di Edy ...