Uccise l' ex moglie al karaoke - ora Domenico Massari ha ammazzato un compagno di cella

(Di domenica 21 aprile 2024), in carcere a Opera per aver ucciso la exnel 2019, ha ucciso ieri sera il narcos Antonio Magrini al culmine di una lite per gli spazi che condividevano . L’autorità giudiziaria è al lavoro per condurre le indagini sull'omicidio., detto «Mimmo», salì agli onori delle cronache perchè fu l’uomo che il 13 luglio 2019la ex compagna Deborah Ballesio...

