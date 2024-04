(Di domenica 21 aprile 2024) Grave incidente a New Port, nel Michigan, dove un’auto èta all’interno di undove c’era una festa di bambini. La vettura, guidata da una donnadi 66, ha sfondato il muro dele ha investito i piccoli. Dueni di 8 e 5sono. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di sabato e il veicolo ha distrutto una parte della struttura, fermandosi dopo aver percorso 7 metri al suo interno. La poliziae i soccorsi sono intervenuti poco dopo, constatando sia il decesso delle due vittime che la presenza di altre 15 persone ferite. Come spiegato dallo sceriffo Troy Goodnough la donna alla guida deleraed è stata arrestata. Si tratta di una ...

Strage allo Swan Boat Club di Newport, in Michigan: una donna Ubriaca è entrata con la sua auto all'interno di un edificio, dove si stava svolgendo una festa di compleanno , causando la morte di due ... (fanpage)

piomba con l'auto nel locale a New Port durante la festa, morti bimbi di 8 e 5 anni: donna al volante Ubriaca - Grave incidente a New Port, nel Michigan, dove un’auto è piombata all’interno di un locale dove era in atto una festa di bambini. La vettura, guidata da una donna Ubriaca, ha sfondato il muro del ...notizie.virgilio

Ubriaca piomba con l’auto in un locale: morti fratelli di 5 e 8 anni in Usa, erano a un compleanno - Strage allo Swan Boat Club di Newport, in Michigan: una donna Ubriaca è entrata con la sua auto all'interno di un edificio, dove si stava svolgendo una ...fanpage

Valeria Paglionico - Dopo aver conseguito la laurea in Lingue e letterature straniere all'Università Orientale di Napoli, ho continuato gli studi al Dams di Roma Tre, avvicinandomi all'attività giornalistica grazie alla p ...fanpage