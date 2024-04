Tutte queste persone stanno per ricevere ricchi rimborsi | la notizia ufficiale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 21 aprile 2024) Elargitiper diverse. Scopri di cosa si tratta e se rientri tra coloro che possono usufruirne. In questi giorni sono stati attivati deispontanei per i clienti di un servizio in particolare e che si sono trovati a dover fare i conti con alcuni disagi che si sono protratti per diversi giorni. Ecco chi sta per(Cityrumors.it)Scopriamo qualcosa di più nel dettaglio, come avverranno suddetti, chi riguarderanno e quando arriveranno le somme promesse.garantiti per tante: ecco di cosa si tratta Questo periodo è stato particolarmente difficoltoso per chi si è trovato a dover compiere alcuni pagamenti online (e non solo). Il tutto è stato causato da un problema di ...