Tu vieni con me Amici 23 - proposta di lavoro in diretta | Martina si commuove

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 aprile 2024)23, l’eliminazione di Gaia sta facendo molto discutere in rete. Mentre la vita dipotrebbe cambiare. Tornando per un attimo a Gaia, il pubblico si schiera in larga parte con lei: “Gaia sei stata un gigante sei stata una grandissima ballerina con un coraggio assurdo hai meritato questo percorso hai meritato il serale e potresti pure vincere tutto quanto se non fosse per il tuo sfortunato incidente”. >>“Allievi e produzione: parlo io”.23, Gaia non ha più voglia di stare zitta: vuota il sacco “Ma ti auguro il mondo di bene perché davvero guardarti mi hai fatto capire tante cose proprio le paure dico, quindi non fermarti mai perché sei proprio un gigante”. Anche se c’è chi le rimprovera di non aver lasciato la scuola al momento giusto.23, da Cristiano Malgioglio ...