Trump a marzo raccoglie 15 mln di fondi

La soluzione di Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina è quella di dare “non un centesimo in più” per finanziare la difesa dell’Ucraina, ha detto il leader ungherese Viktor Orbán dopo ... (api.follow)

La soluzione di Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina è quella di dare “non un centesimo in più” per finanziare la difesa dell’Ucraina, ha detto il leader ungherese Viktor Orbán dopo ... (strumentipolitici)