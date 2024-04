Tre abbandoni in 5 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Descrive questa professione come la più bella del mondo, però sono sempre meno gli studenti di medicina che la scelgono. Perché? "Le ragioni sono tante. Questo è sicuramente un lavoro che all’inizio ti porta via tanta energia, tanto più adesso che molti colleghi si ritrovano già con i pazienti assegnati ancor prima di finire il corso di formazione. L’impatto con questa professione è forte, può essere demotivante e difficile sotto tanti punti di vista, e così in molti scelgono strade più appetibili". E c’è anche chi cessa l’incarico prima del tempo. "È vero. Negli ultimi 5in Versilia tre dottoresse con meno di 40hanno rinunciato all’incarico. Perché è oggettivamente complicato per una donna che sceglie questa professione, che pur in convenzione viene inquadrata come libera professione, gestire la maternità, la famiglia, tutto il lavoro ...