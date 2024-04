Trasparenza per Melito riaprirà una nuova sede

(Di domenica 21 aprile 2024) L’associazione di volontariato per riprendere a pieno le attività. Dopo un periodo di chiusura dellal’associazione di volontariatoperannuncia l’apertura di unaa breve. “Era il 4 settembre 2022 e ci lasciammo così: la chiusura della nostranon vuol dire che le nostre attività si fermano, anzi continuano utilizzando momentaneamente come punto di appoggio la mia abitazione privata, ritorneremo quanto prima”, e quando dichiara Vincenzo Stravolo Presidente dell’Organizzazione di Volontariatoper. “Abbiamo mantenuto la parola data: nonostante la chiusura dellale nostre attività a sostegno di chi è meno fortunato sono andate avanti, ma allo stesso tempo abbiamo ...

Nessun terzo nome, niente primarie. Solo una sorta di patto di non belligeranza in vista di un eventuale ballottaggio e, in caso di vittoria, una collaborazione nel governo della città. La ... (ilfattoquotidiano)

“AMMINISTRATORI SOTTO TIRO”: I CASI IN ABRUZZO, “EPISODI INACCETTABILI PER DEMOCRAZIA” - Il 2023 degli Amministratori sotto tiro si chiude come i precedenti: centinaia di sindaci, assessori e consiglieri, nonché dirigenti e dipendenti degli Enti locali sono stati colpiti da intimidazioni, ...abruzzoweb

Giarre, commercio, il Consiglio approva i correttivi sugli stalli per il carico e scarico merci - Introdotti nuovi parametri per la concessione degli spazi, garantendo maggiore Trasparenza e riducendo i margini di discrezionalità. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) designato dal ...gazzettinonline

Genova ama Toti forse non proprio ma per ora c’è lui sinistra a pezzi, sindaco Bucci sfolgorante - Genova ama Toti forse non proprio ma per ora c'è lui in attesa del terzo mandato, sinistra a pezzi, il sindaco Bucci sfolgorante.blitzquotidiano