Trasformare van in case - la storia dei Ringos around | Sistemi brevettati per non preoccuparsi dell’energia – Il video

(Di domenica 21 aprile 2024) Per casa un van arredato, per tetto il cielo. Da qualche anno il desiderio di una vita on the road è tornato di tendenza. Complici la pandemia, i lavori precari, i domicili mai fissi nel tempo, l’aumento del costo della vita. Sempre più giovani anche in Italia, che ha una cultura del van molto meno approfondita di altri paesi europei, decidono di sperimentare una modalità di viaggio diversa, un nuovo stile di vita nomade. I vanlifer spopolano sui social network conclip di consigli, panorami mozzafiato, scene di vita quotidiana. Molto spesso nascondendo, però, gli aspetti più scomodi e problematici. Il primo a utilizzare l’hashtag #vanlife fu nel 2011 il fotografo Foster Huntington, che lasciò il suo lavoro da Ralph Lauren per vivere una vita in furgone. Da allora, su Instagram l’hype generato dai social per la van life è enorme. I post con quest’etichetta sono ...