(Di domenica 21 aprile 2024) Bologna, 22 aprile 2024- Ci siamo. Ilche darà vita alla Linea Rossa delentra sempre più nel vivo: in viadi, da oggi, iniziano i lavori veri e propri per ‘scoperchiare’ e riportare alla luce il. Erano gli anni Cinquanta quando il corso d’acqua venne definitivamente interrato per far posto alle due carreggiate e agli stalli centrali per le auto, in una Bologna che resta soprattutto nelle foto e nei ricordi.in viaDopo l’avvio deluna settimana fa e la chiusura per tre mesi dell’incrocio tra viadie via delle Lame mercoledì scorso, parte oggi l’intervento che porterà alla demolizione e al rifacimento del solaio di copertura e ...

Bologna, 9 marzo 2024 – Il ‘cantierone’ del Tram in via Riva di Reno coinvolgerà centinaia di attività. Da qui, Ascom sbarca in cantiere . Con delle vere e proprie ’sentinelle’ che riferiranno di ...

Bologna, 13 aprile 2024 – Lunedì 15 aprile sarà il D-Day per il cantiere della linea rossa del Tram in via Riva di Reno . La linea aerea dei filobus è già stata smontata a marzo e nel frattempo è ...

Tram, il cantiere in via Riva Reno. Il canale comincia a riaffiorare - Parte l’intervento per demolire il solaio e riportare alla luce il corso d’acqua. Il vademecum: cosa c’è da sapere ...ilrestodelcarlino

Lavori in corso: strade chiuse per oltre 2 mesi, tutte le modifiche - Largo agli operai. Partiranno lunedì 22 aprile i lavori straordinari per l’ammodernamento degli impianti tranviari in corso Colombo e nel piazzale Stazione Genova, "con l’obiettivo di migliorare il co ...milanotoday

Padova. Tram, i lavori in estate arrivano in stazione: il piano della viabilità - PADOVA - La prossima estate i cantieri del Tram arrivano in piazzale Stazione. Quelli che ci attendono saranno mesi caldi non solo dal punto di vista meteorologico. Anche sul fronte ...ilgazzettino