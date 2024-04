Traffico Roma del 21-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) LuceverdeBari trovati all’ascolto e non mento ilverso il centro della capitale da segnalare code su via Cassia tra la Storta via Trionfale appena lizzare la circolazione anche un incidente e poi su via Salaria di a via di Villa Spada viale Liegi in entratacode sulla diramazionenord da Settebagni verso il la stessa ricordiamo per lavori la chiusura attiva fino alle ore 6 di domattina tra il Grest 7 anni verso la 1Firenze lungo il raccordo anulare code su ambedue le carreggiate a tratti tra le uscite Casilina e Pontina in interno abbiamo file anche tra Cassia bis e Salaria attenzione per un incidente sulla-fiumicino code da Ponte Galeria verso il viadotto della Magliana in direzione dell’Euro su via Pontinae code tra Castel ...