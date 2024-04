Traffico Roma del 21-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) Luceverdetrovati all’ascolto brevi code su via Pontina tra Castelno e Castel di Decima verso il centro la polizia locale disegnala incidente possibili rallentamenti lungo viale Isacco Newton nei pressi di via Luigi corti lo stesso per via Vittorio Piccinini in prossimità di via Trionfale non si escludono disagi per lavori chiusura lungo la diramazionenord del tratto Grazie dei bagni verso la 1Firenze prevista fino alle ore 6 di domattina direzioni sul raccordo anulare con uscita allo svincolo per via Salaria in direzione Rieti e rientro sulla stessa diramazione tramite lo svincolo di 7 bagni oggi terza domenica del mese in viale della Civiltà del Lavoro le ventole Mostre mercato fino alla mezzanotte e chiusura della strada da Piazzale adenauer a quadrato della Concordia In ...