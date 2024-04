Traffico Roma del 21-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazionescorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale a Corso Trieste in corso interventi di potatura con divieto di transito tra via Nomentana e via trau a riapertura prevista per le ore 17:30 presso la fiera dipossibili disagi lungo via Portuense per l’eventoincontra il mondo dove sono attese numerose prese infine ricordiamo i lavori sulla diramazionenord fino alle ore 6 di lunedì 22 aprile chiuso il tratto tra il raccordo anulare e Settebagni in direzione di Firenze in alternativa è possibile percorrere il raccordo anulare uscire allo svincolo Salaria in direzione Rieti e raggiungere l’ingresso autostradale di Settebagni per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è ...