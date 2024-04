Traffico Roma del 21-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) Luceverdeper trovati dalla redazione non sono segnalati i particolari disagi dilungo la rete viaria della città metropolitana dirimane intenso ilnelle zone centrali della città in zona San Saba Circo Massimo e porta metronia per l’evento del natale dida poco concluso partiti da via dei Cerchi fino al Circo Massimo a Corso Trieste la polizia locale Ci segnala che per lavori di potatura divieto di transito tra via Nomentana e via traù con riapertura prevista per le ore 17:30 alla fiera dipossibili rallentamenti lungo via Portuense per l’eventoincontra il mondo sono attese migliaia di persone fuori raccordo sulla via Cristoforo Colomborallentato tra via Alfonsine via di Acilia direzione di Ostia e ...