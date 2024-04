Traffico Roma del 21-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) LuceverdeBentrovati all’ascolto sul grande raccordo anulare incidente conrallentato lungo la carreggiata interna tra le uscite Ardeatina e Laurentina in centro si corre la 25a edizione della piran gara podistica di 13 km contemporanee chiusura altra Caracalla la più antica alla Pignatelli via della Caffarella interessando al ritorno la Colombo via Cilicia e Viale Marco Polo alcune strade di San Saba per poi terminare sulla pista dello Stadio delle Terme di Caracalla intorno alle ore 12 con le strade chiuse attive modifiche limitazioni percorso alladegli autobus ATAC eTPL che attraversano la zona interessata dalla gara strade chiuse e bus deviati anche per il Natale didalle 10:30 si svolge un tema in costume d’epocana ...