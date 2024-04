Traffico Roma del 21-04-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione non molto ilpresente in queste ore sulle strade della Capitale non sono segnalati impedimenti alla circolazione Tuttavia in centro si corre in coincidenza con il natale dila 25a edizione della pia Run gara podistica di 13 km che si snoderà contemporanee chiusura altra Caracalla Piazzale Numa Pompilio l’appia Antica via di Cecilia metella Appia Pignatelli via della Caffarella interessando al ritorno la Colombo via Cilicia e Viale Marco Polo alcune strade di San Saba per poi terminare sulla pista dello Stadio delle Terme di Caracalla intorno alle ore 12 a deviazioni per i mezzi del trasporto pubblico e di fine ricordiamo i lavori sulla diramazionenord fino alle 6 di lunedì 22 aprile chiuso il tratto tra il raccordo anulare ...